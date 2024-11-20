Операторам запретят оправлять СМС во время голосового звонка

Власти усложнят жизнь мошенникам: в процессе общения по телефону они не смогут присылать коды для подтверждения действий.

Минцифры хочет запретить операторам колл-центров отправлять СМС в момент звонка. Это поможет бороться с мошенниками, которые во время общения просят продиктовать код из сообщения.

«Минцифры обсуждает с операторами вероятность запрета отправки SMS в момент голосового соединения. Можно настроить правила на сетях операторов, чтобы эти SMS приходили после звонка», — сказал глава министерства Максут Шадаев.

Также он рассказал о планах создать единую антифрод-платформу. В ней войдут системы «Антифрод» для борьбы с телефонными мошенниками, «Антифишинг» для поиска подменных сайтов, «Мультисканер» для проверки интернет-ресурсов на вирусы, «ФинЦЕРТ» для отслеживания кибератак. К проекту подключат и внутреннюю инфраструктуру банков и операторов связи для защиты клиентов.

Недавно мы писали, что голоса мошенников соберут в биометрическую базу.