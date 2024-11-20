Предприниматель на ПСН может оказывать услуги юрлицам

В нашем Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» разгорелась жаркая дискуссия, может ли индивидуальный предприниматель на ПСН оказывать строительные услуги организации.

Вот такой вопрос был задан нашим подписчиком:

«Здравствуйте! ИП выполняет каменные работы (кирпичная кладка перегородок в строящейся школе). Можем ли применять ПСН "Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений." Или "Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ"?

Согласно ст. 346.43 НК ИП имеет право применять ПСН при оказании услуг по ремонту жилья и других построек.

Предприниматель может выбрать три вида деятельности (один патент на один вид деятельности):

реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений;

услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ;

услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла.

Строительство зданий под ПСН не подпадает.

Но бухгалтеры до сих пор путаются, могут ли предприниматели на ПСН работать с юрлицами.

Заказчиком могут быть как физические, так и юридические лица. Все зависит от вида деятельности.

Минфин в письме от 25.04.2017 № 03-11-12/24822 пояснял, что применение ПСН в отношении монтажных работ не ставится в зависимость от того, кто именно является заказчиком по договору на оказание данных услуг (юридические или физические лица).