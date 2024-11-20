Предприниматель на ПСН может оказывать услуги юрлицам

Вот такой вопрос был задан нашим подписчиком:
«Здравствуйте! ИП выполняет каменные работы (кирпичная кладка перегородок в строящейся школе). Можем ли применять ПСН "Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений." Или "Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ"?
Согласно ст. 346.43 НК ИП имеет право применять ПСН при оказании услуг по ремонту жилья и других построек.
Предприниматель может выбрать три вида деятельности (один патент на один вид деятельности):
реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений;
услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ;
услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла.
Строительство зданий под ПСН не подпадает.
Но бухгалтеры до сих пор путаются, могут ли предприниматели на ПСН работать с юрлицами.
Заказчиком могут быть как физические, так и юридические лица. Все зависит от вида деятельности.
Минфин в письме от 25.04.2017 № 03-11-12/24822 пояснял, что применение ПСН в отношении монтажных работ не ставится в зависимость от того, кто именно является заказчиком по договору на оказание данных услуг (юридические или физические лица).
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