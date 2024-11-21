Как рассчитать отпускные в программе 1С: ЗУП. Расскажем на бесплатном вебинаре

Одним из сложных участков в работе бухгалтера является участок заработной платы. И тут важно правильно настроить программу 1С: ЗУП. На бесплатном вебинаре «Настройка видов отпусков и их расчет в программе 1С: ЗУП» разберемся с тем, что может решить бухгалтер самостоятельно. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!
На вебинаре разберем:
Виды отпусков: ежегодный основной, учебный, без оплаты, северный, за вредность, добавление своего вида.
Редактирование формул для расчета отпусков.
Ввод остатков отпусков в новую программу.
Назначение сотруднику права на отпуск.
Графики отпусков + заполнение из файла, переносы дат.
Оформление исправления отпуска и перенос из-за больничного.
Отчеты по отпускам и их расширенная настройка.
Спикер — Вера Жарова, консультант-аналитик 1С с опытом работы более 20 лет. Участие в проектах по 1С в компаниях ООО «Раздолье-консалт», ООО «ЕЭрПи Бэнд» и др. Консультант Клерка по вопросам 1С.
Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!
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