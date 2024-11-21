Как рассчитать отпускные в программе 1С: ЗУП. Расскажем на бесплатном вебинаре

Большинство компаний используют 1С и у многих компаний есть запрос на донастройку программы. Узнайте, как настроить виды отпусков и их расчет в 1С: ЗУП 3.1.

Одним из сложных участков в работе бухгалтера является участок заработной платы. И тут важно правильно настроить программу 1С: ЗУП. На бесплатном вебинаре «Настройка видов отпусков и их расчет в программе 1С: ЗУП» разберемся с тем, что может решить бухгалтер самостоятельно. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

На вебинаре разберем:

Виды отпусков: ежегодный основной, учебный, без оплаты, северный, за вредность, добавление своего вида.

Редактирование формул для расчета отпусков.

Ввод остатков отпусков в новую программу.

Назначение сотруднику права на отпуск.

Графики отпусков + заполнение из файла, переносы дат.

Оформление исправления отпуска и перенос из-за больничного.

Отчеты по отпускам и их расширенная настройка.

Спикер — Вера Жарова, консультант-аналитик 1С с опытом работы более 20 лет. Участие в проектах по 1С в компаниях ООО «Раздолье-консалт», ООО «ЕЭрПи Бэнд» и др. Консультант Клерка по вопросам 1С.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!