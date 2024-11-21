❌ ФНС намерена не допустить манипуляций с НДФЛ и налогом на прибыль при выплате годовых бонусов

В связи с повышением ставок налогов с 2025 года компании готовятся выплачивать бонусы не в январе, а в декабре – это снизит налоговую базу. Со следующего года ставка налога на прибыль вырастет с 20% до 25%, а НДФЛ для граждан с зарплатой выше 2,4 млн будет рассчитываться по прогрессивной шкале.
Как заявил глава ФНС Даниил Егоров в интервью РБК, если налоговики выявят «аномальное завышение налоговой базы в конце 2024 года» и главным мотивом компаний станет экономия на налогах, это может привести к дополнительным проверкам с потенциальным доначислением налогов.
«Конечно, будут вопросы к бонусам», — сказал Егоров.
Про перенос выплат годовых бонусов мы сообщали здесь.
Кстати, Даниил Егоров отдельно прокомментировал новость с «Клерка» про добровольный НДС на УСН.
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