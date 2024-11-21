ФНС «неагрессивно» доначислит налоги, если обнаружит признаки теневой занятости

Глава ФНС Даниил Егоров рассказал о том, как налоговая планирует бороться с теневой занятостью. Основная идея — перевести все деньги в систему банковского учета, тогда произойдет «тектонический сдвиг с точки зрения прозрачности налогообложения».

«Но мы понимаем, что с этим нужно очень аккуратно работать, потому что если мы резко зайдем в банковскую систему, то просто больше людей выдавим в наличные. Нам это стратегически невыгодно», — сказал Даниил Егоров в интервью с РБК.

Также ФНС планирует получить доступ к информации о p2p-переводах. Например, налоговики, которые заметили рискованное поведение россиян, смогут обратиться к банкам и попросить их дополнительно отследить прозрачность платежей через комплаенс-системы.

Для борьбы с теневой занятостью инспекторы уже проверяют зарплаты и способы их выплаты. Например, Даниил Егоров рассказал о схеме в ретейле, когда одна касса ставилась от другого юрлица, а потом от него деньги переводились третьей компании, которая и перечисляла зарплаты сотрудникам первой организации.

«Мы эту схему нашли и просто "неагрессивно" доначислили налоги, когда увидели нарушение», — заявил глава ФНС.

Недавно мы писали, что Роструд нашел больше 360 тысяч нелегальных сотрудников.

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