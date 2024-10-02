Роструд нашел больше 360 тысяч нелегальных сотрудников

Работодатели, у которых нашли признаки нелегальной занятости, заключили с сотрудниками трудовые договоры и начали работать с самозанятыми и ИП.

За первое полугодие проверки Роструда обнаружили 368 тыс. нелегально занятых сотрудников. В том же периоде 2023 года этот показатель составлял 373 тыс. человек.

В статистику включили неправильно оформленные трудовые отношения с иностранцами и с жителями РФ, а также сотрудников, которые работали без договора по ТК. Также считались нарушения, связанные с работой в сфере услуг без лицензии, с выплатой заработной платы в конверте и с неофициальной подработкой. Об этом пишут «Известия».

После проверки Роструда половина работодателей заключила с сотрудниками трудовые договоры, остальные нелегально занятые начали вести деятельность как самозанятые или оформили ИП.

«В условиях кадрового дефицита компании часто прибегают к неформальной занятости для оперативного закрытия вакансий. Экономический перегрев подталкивает работодателей к обходу нормативов ради минимизации налогов и ускоренного найма. Многим компаниям сложно быстро трудоустроить человека», — сказал директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Недавно мы писали, что с 1 января 2025 года Роструд начнет вести реестр недобросовестных работодателей для борьбы с теневой занятостью. В список внесут компании, которые подменяют трудовые отношения гражданско-правовыми договорами и уклоняются от оформления сотрудников по трудовым договорам.