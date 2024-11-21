Власти оценят целесообразность добровольного НДС с вычетами на УСН

Сейчас освобождение от НДС на УСН с доходами менее 60 млн рублей – принудительное. Но в дальнейшем эта норма может изменится.

Дать бизнесу на УСН с доходами менее 60 млн рублей возможность платить НДС 20% с правом на вычеты – теоретически такое было бы возможно.

«Пока законодатели и мы с Минфином остановились на том, что пройдем эту историю и дальше будем думать, насколько это было бы целесообразно. Потому что понятно, что на НДС, скорее всего, перейдет тот, кто понизит себе тем самым налоговую нагрузку», – сказал Егоров в интервью РБК.

Про комментарий Егорова о добровольном НДС 5% без вычетов мы писали тут.