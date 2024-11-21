За 2023 год вкладчики заплатят 114 млрд рублей налога. Это больше ожиданий Минфина

Сумма начисленных налогов по доходам с депозитов на 12,2% превысила план Минфина.

Общий размер начисленных налогов по процентным доходам со вкладов за 2023 год составил 114 млрд рублей.

В этом году вкладчики будут впервые платить налог по депозитам. Причем его нужно уплачивать с процентных доходов, которые превысили необлагаемую сумму — 150 тыс. рублей.

Необлагаемая база зависит от ключевой ставки: ее максимальное значение умножается на 1 млн рублей. Например, в 2024 году налог не нужно платить с процентного дохода до 210 тыс. рублей.

Доходы от депозитов считают со всех вкладов, даже если они находятся в разных банках.

«Мы общались с банковским сообществом на предмет того, насколько они готовы к такому расчету, к агрегации данных. И было принято решение, что налоговая информационная система готова лучше, чем банковская, к такому расчету. Поэтому на нас это и возложили», — сказал глава ФНС Даниил Егоров.

В 2024 году Минфин планировал пополнить бюджет на 101,6 млрд рублей за счет налога на вклады. Начисленная сумма превысила показатель на 12,2%.