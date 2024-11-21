Кабмин утвердил правила лицензирования импортных и экспортных товаров

Минпромторг будет принимать решение о выдаче лицензий. Отказать могут, если будет исчерпана тарифная квота.

Правительство приняло постановление от 18 ноября 2024 года № 1577 о лицензировании в сфере внешней торговли. Решение о выдаче разрешения или отказе будет принимать Минпромторг.

В документе установлен порядок выдачи генеральных, разовых и исключительных лицензий на импорт и экспорт товаров, в отношении которых действуют ограничения. Лицензии будут выдавать в автоматическим режиме для категорий из единого перечня ЕАЭС с нетарифным регулированием.

Генеральные лицензии будут действовать не больше года, а разовые могут быть ограничены сроком действия внешнеторгового контракта.

Минпромторг откажет в получении разрешения, если компания подаст недостоверные сведения или будет исчерпана тарифная квота.

В заявлении нужно указать:

тип лицензии (генеральная, разовая или исключительная);

период действия (максимальный срок — не больше 1 года);

дату, номер и валюту контракта;

информацию о заявителе;

страну назначения или отправления товаров;

цену товара, его количество, описание и код по ТН ВЭД ЕАЭС.

Документы подают в Минпромторг в электронном виде или на бумаге, но вместе с цифровой копией.