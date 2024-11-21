Кабмин утвердил правила лицензирования импортных и экспортных товаров

Правительство приняло постановление от 18 ноября 2024 года № 1577 о лицензировании в сфере внешней торговли. Решение о выдаче разрешения или отказе будет принимать Минпромторг.
В документе установлен порядок выдачи генеральных, разовых и исключительных лицензий на импорт и экспорт товаров, в отношении которых действуют ограничения. Лицензии будут выдавать в автоматическим режиме для категорий из единого перечня ЕАЭС с нетарифным регулированием.
Генеральные лицензии будут действовать не больше года, а разовые могут быть ограничены сроком действия внешнеторгового контракта.
Минпромторг откажет в получении разрешения, если компания подаст недостоверные сведения или будет исчерпана тарифная квота.
В заявлении нужно указать:
тип лицензии (генеральная, разовая или исключительная);
период действия (максимальный срок — не больше 1 года);
дату, номер и валюту контракта;
информацию о заявителе;
страну назначения или отправления товаров;
цену товара, его количество, описание и код по ТН ВЭД ЕАЭС.
Документы подают в Минпромторг в электронном виде или на бумаге, но вместе с цифровой копией.
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