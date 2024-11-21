Спрос на бухгалтеров вырос на 318%

Число вакансий для бухгалтеров без опыта работы увеличилось на 59%, а средняя заплата специалистов по учету выросла до 62 тысяч рублей.

С 2014 года спрос работодателей на бухгалтеров вырос на 318%, а за последние два года — на 33%. Об этом сказано в исследовании банка Точка и портала hh.ru. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

В ноябре 2024 года общее число вакансий для бухгалтеров достигло 272 тыс., хотя десять лет назад в 2014 году их было всего 65 тыс.

Больше всего бухгалтеры нужны в розничной торговле. За год число таких вакансий выросло на 20%. На 24% больше предложений появилось в сфере строительства, а также услуг для бизнеса.

В Москве бухгалтеров стали искать на 27% чаще, в Санкт-Петербурге спрос вырос на 30%, в Московской области — на 31%, а в Краснодарском крае — на 28%.

Работодатели ждут специалистов по учету с опытом работы от года до трех лет: число таких вакансий за год увеличилось на 36%. На 59% вырос спрос на бухгалтеров без опыта работы.

Около 20 тыс. компаний оказывают бухгалтерские услуги на аутсорсе. Это позволяет клиентам сэкономить на штате и обучении своих сотрудников.

«Рост числа бухкомпаний на аутсорсе небольшой и медленный, но достаточно востребованный. Он обуславливается желанием бухгалтеров в найме получать более высокий заработок, который они могут варьировать самостоятельно, увеличивая или уменьшая свою нагрузку, а также получать больше инструментов и возможностей для профессионального роста», — сказал лидер направления для бухгалтеров Точка Финлид Дмитрий Почивалин.

К 2024 году средняя зарплата бухгалтеров выросла до 62 тыс. рублей, тогда как в 2022 году специалистам платили порядка 46 тыс. Сейчас на 82% выросло число вакансий, где работодатели предлагают бухгалтерам больше 105 тыс. рублей.