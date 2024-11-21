Путин: АУСН помогла снизить нагрузку на суды

Президент Владимир Путин заявил, что внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) помогло снизить нагрузку на судебную систему.
За время работы специального режима для ИП и небольших компаний число должников сократилось в два раза, а суды стали получать на 3 млн меньше документов о взыскании. Об этом пишет ТАСС.
АУСН начала действовать с июля 2022 года, ее могут применять ИП и компании с годовым оборотом до 60 млн рублей, которые нанимают не более пяти сотрудников. Система позволяет предпринимателям не считать налоги самостоятельно и не сдавать отчетность, все происходит автоматически.
Недавно мы писали, что 32 региона введут АУСН с начала 2025 года. Пока что такую систему налогообложения можно применять только в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.
Комментарии2
Каких должников? Какие суды? Какие 3 млн. документов ? Кто вообще на АУСН работает отзовитесь, похвалитесь чем она выгодна по сравнению с теми же показателями на УСН?
Смотрим тассовку по ссылке - там уже не АУСН, а ЁНС.
С примечанием