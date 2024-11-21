АУСН

Путин: АУСН помогла снизить нагрузку на суды

После внедрения АУСН в суды стали передавать на 3 млн меньше документов, а число должников уменьшилось в два раза.

Президент Владимир Путин заявил, что внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) помогло снизить нагрузку на судебную систему.

За время работы специального режима для ИП и небольших компаний число должников сократилось в два раза, а суды стали получать на 3 млн меньше документов о взыскании. Об этом пишет ТАСС.

АУСН начала действовать с июля 2022 года, ее могут применять ИП и компании с годовым оборотом до 60 млн рублей, которые нанимают не более пяти сотрудников. Система позволяет предпринимателям не считать налоги самостоятельно и не сдавать отчетность, все происходит автоматически.

Недавно мы писали, что 32 региона введут АУСН с начала 2025 года. Пока что такую систему налогообложения можно применять только в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.

Комментарии

2
  • понаехавший Тут

    Каких должников? Какие суды? Какие 3 млн. документов ? Кто вообще на АУСН работает отзовитесь, похвалитесь чем она выгодна по сравнению с теми же показателями на УСН?

  • Старый ворчун

    Смотрим тассовку по ссылке - там уже не АУСН, а ЁНС.

    С примечанием

    В новость внесна правка (13:57 мск) - заголовок, лид и бэкграунд в новой редакции в связи с уточнением информации пресс-службой ФНС.

    ... не Шостакович, а Рабинович, и не по облигации, а в преферанс...