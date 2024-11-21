📆 Скоро начнутся налоговые проверки выплаты бонусов в декабре за 2024 год. Налоговый юрист: все зависит от истории выплаты годовых премий в компании

Глава ФНС Даниил Егоров заявил, что Налоговая служба в курсе ситуации относительно переноса выплат бонусов с января на декабрь для экономии на налогах.

Служба готова проводить внеплановые проверки и доначислять налоги в случае «аномального завышения налоговой базы в конце 2024 года», если главным мотивом компаний станет экономия на налогах. Подробнее про это заявление в нашей новости.

Специально для «Клерка» комментирует ситуацию Роман Шишкин, к.ю.н., налоговый юрист, автор книг по налогам и налогообложению:

«Налоговая действительно будет проводить проверки и контролировать формат выплаты бонусов, чтобы не было искусственного занижения налоговой базы по 2025 году.

Здесь будет подлежать анализу система выплаты бонусов за предыдущие периоды. То есть:

когда было утверждено положение о премиях в компании как локальный акт;

выплачивались ли данные премии ранее;

они выплачивались по итогу года в январе или ранее;

была ли системность — например, бонусы по 2022 и 2023 годам в декабре.

То есть здесь во многом будет зависеть, какая история выплаты годовых премий была у компании. И в зависимости от этого инспекторы будут анализировать, есть налоговая выгода либо нет.

Но нужно учитывать, что все-таки предполагается, что такие проверки не будут массовыми — просто исходя из того, что это очень большой объем работы, и налоговые загружены иными контрольными мероприятиями. Это будут, скорее всего, какие-то среднестатистические цифры и больше единичные проверки».