Центробанк начал бороться с закредитованностью бизнеса

Чтобы ограничить закредитованность крупных компаний и снизить риски банков, ЦБ установит для кредитных организаций надбавки.

Регулятор опубликовал проект указания, по которому для банков введут надбавки по кредитам и облигациям крупных компаний с высоким уровнем долговой нагрузки.

Это коснется корпоративных заемщиков, чей консолидированный долг выше 2% от капитала банковского сектора.

«К компаниям с повышенной долговой нагрузкой предполагается относить тех заемщиков, у которых коэффициент покрытия процентов операционной прибылью составляет менее 3», — сказано на сайте Центробанка.

Надбавки будут применять, если совпадают два этих условия и совокупная задолженность крупной компании превышает 100 млрд рублей. Считать также будут займы связанных с ними организаций.