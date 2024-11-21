Центробанк начал бороться с закредитованностью бизнеса

Регулятор опубликовал проект указания, по которому для банков введут надбавки по кредитам и облигациям крупных компаний с высоким уровнем долговой нагрузки.
Это коснется корпоративных заемщиков, чей консолидированный долг выше 2% от капитала банковского сектора.
«К компаниям с повышенной долговой нагрузкой предполагается относить тех заемщиков, у которых коэффициент покрытия процентов операционной прибылью составляет менее 3», — сказано на сайте Центробанка.
Надбавки будут применять, если совпадают два этих условия и совокупная задолженность крупной компании превышает 100 млрд рублей. Считать также будут займы связанных с ними организаций.
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