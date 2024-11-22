Попробуйте новый выгодный формат обучения! Коллекции курсов для бухгалтера

Мы нашли способ сделать обучение эффективнее, быстрее и дешевле! Сократите время изучения профессии в 2 раза с коллекциями «Клерка».

Чтобы освоить профессию с нуля, повысить квалификацию, по-настоящему глубоко погрузиться в тему и стать в ней специалистом одного курса может не хватить. Здесь нужно комплексное обучение, которое вы можете получить с коллекцией курсов.

Учиться с коллекциями — выгоднее! Купить коллекцию с двумя курсами дешевле, чем приобрести их по отдельности. Кроме этого, коллекции составляет лично руководитель Центра обучения «Клерка», который подбирает только те материалы, которые получили максимальное количество положительных отзывов от слушателей.

Только сегодня, 22 ноября, у вас есть уникальная возможность купить любую коллекцию за 6 000 рублей.

Станьте профессионалом в самой сложной системе налогообложения, пройдя подборку онлайн-курсов по ОСНО. Вы получите практические навыки по подготовке сложных отчетов по новым формам, научитесь применять новый ФСБУ для ведения бухучета и работы в 1С. За время обучения вы узнаете, как выбрать ставку НДС при УСН и определить налоговую базу, разберетесь в том, кому положены льготы по НДС и как их получить, сможете работать с компаниями на ОСНО и УСН.

В коллекцию входят 2 онлайн-курса:

Отдельная стоимость курсов из коллекции 31 990 рублей, а коллекцию можно купить всего за 6 000 рублей!

Коллекция для тех, кто хочет научиться бухгалтерии на УСН с нуля или прокачать имеющиеся навыки в связи с изменениями 2025 года. После онлайн-курсов сможете применять знания на любом участке по УСН: вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, работать в 1С, управлять финансами, расчитывать зарплату и пособия для сотрудников с учетом всех нововведений налоговой реформы-2025.

В коллекцию входят 2 онлайн-курса:

Отдельная стоимость курсов из коллекции 34 940 рублей, а коллекцию можно купить всего за 6 000 рублей!

Станьте профессиональным главным бухгалтером, который не только знает все новые ФСБУ, но и может настраивать управленческий учет в организации. Вы научитесь формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс, сможете правильно применять действующие стандарты и ФСБУ, которые вступят в силу в 2025 году.

В коллекцию входят 2 онлайн-курса:

Отдельная стоимость курсов из коллекции 25 490 рублей, а коллекцию можно купить всего за 6 000 рублей!

Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут плательщиками НДС и т. д.

Подготовьтесь к переменам заранее — теперь в программе онлайн-курса есть отдельный блок по всем изменениям для упрощенцев. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнайте все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

В коллекцию входят 2 онлайн-курса:

Отдельная стоимость курсов из коллекции 24 950 рублей, а коллекцию можно купить всего за 6 000 рублей!

Станьте бухгалтером маркетплейса и разберитесь, к чему готовиться селлерам в связи с налоговой реформой 2025 года. Вы узнаете, какие бухгалтерские услуги наиболее востребованы поставщиками Яндекс, Wildberries, Ozon и других маркетплейсов, научитесь правильно вести учет и рассчитывать налоги при работе с маркетплейсами, пользоваться программами, автоматизировать свою работу, заключать договоры и оформлять первичку.

В коллекцию входят 2 онлайн-курса:

Отдельная стоимость курсов из коллекции 25 350 рублей, а коллекцию можно купить всего за 6 000 рублей!

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