В каких случаях при ставке 5% будет вычет по НДС на УСН

Это такие случаи:
при отгрузке в счет авансов;
при возврате авансов и расторжении (изменении условий) договора;
при возврате покупателем товаров или отказа от товаров (работ, услуг);
при изменении цены отгруженных товаров (работ, услуг) в сторону уменьшения.
Напомним, при выборе ставки НДС 5% у экспортеров на УСН не будет права на вычеты. Также на УСН нельзя совмещать ставку НДС 5% и 0% для гостиниц.
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