НДС на УСН

В каких случаях при ставке 5% будет вычет по НДС на УСН

При покупке товаров, в том числе экспортируемых, плательщики УСН, выбравшие ставку 5%, не могут применять вычеты по НДС. Но иногда вычет по НДС все же будет.

Это такие случаи:

  • при отгрузке в счет авансов;

  • при возврате авансов и расторжении (изменении условий) договора;

  • при возврате покупателем товаров или отказа от товаров (работ, услуг);

  • при изменении цены отгруженных товаров (работ, услуг) в сторону уменьшения.

Напомним, при выборе ставки НДС 5% у экспортеров на УСН не будет права на вычеты. Также на УСН нельзя совмещать ставку НДС 5% и 0% для гостиниц.

Подготовьтесь к работе с НДС на УСН, узнайте, кому положены льготы по налогу, как выбрать ставку и определить налоговую базу по НДС на обновленном курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Чтобы вам было проще адаптироваться к реформе-2025, мы включили все нововведения для упрощенцев в программу курса. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс стоит 5 900 рублей вместо 28 600 рублей.

Начать дискуссию