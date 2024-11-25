В каких случаях при ставке 5% будет вычет по НДС на УСН

При покупке товаров, в том числе экспортируемых, плательщики УСН, выбравшие ставку 5%, не могут применять вычеты по НДС. Но иногда вычет по НДС все же будет.

Это такие случаи:

при отгрузке в счет авансов;

при возврате авансов и расторжении (изменении условий) договора;

при возврате покупателем товаров или отказа от товаров (работ, услуг);

при изменении цены отгруженных товаров (работ, услуг) в сторону уменьшения.

Напомним, при выборе ставки НДС 5% у экспортеров на УСН не будет права на вычеты. Также на УСН нельзя совмещать ставку НДС 5% и 0% для гостиниц.