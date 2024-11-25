25% клиентов МФО готовы оформить займы у «черных кредиторов»

Если ЦБ ужесточит условия предоставления займов, то клиенты МФО начнут искать нелегальные компании, где можно занять деньги в обход ограничений.

Каждый четвертый клиент микрофинансовых организаций готов обратиться в компании, которые будут обходить ограничения Центробанка по заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки.

Например, для регулирования рынка МФО, хотят установит еще одно ограничение — получить в одни руки будет можно только один заем. Это будет распространяться для тех продуктов, полная стоимость кредита которых больше 100% годовых. Также в планах ЦБ ограничить предельную величину переплаты до 100% от суммы. Пока что порог составляет 130%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос финансовой онлайн-платформы Webbankir.

«Клиенты МФО, использующие стратегию разумного потребления, не чувствуют проблемы в ограничениях и имеют вменяемый план снижения кредитного бремени — поиск подработки, снижение долговой нагрузки, чтобы обратиться в банк», — сказала руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Почти 39% участников опроса считают, что изменения их не коснутся, 36,8% клиентов признались, что ограничения создадут неудобства: они не смогут получить нужные средства. 24,8% уверены, что их финансовое положение ухудшится, если они не смогут получать больше одного микрозайма.

В таком случае 42% начнут искать подработку, 40% обратятся за помощью к родственникам или друзьям, 26% попробуют сократить долговую нагрузку, чтобы получить кредит в банке. Заложить ценные вещи в ломбард собираются 10%, а 5,8% начнут просить пожертвования.