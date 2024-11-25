🤩 Встречаем «черную пятницу» на «Клерке» — ослепительные скидки на все профкурсы

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Следующий, 2025 год, обещает стать непростым для бухгалтера. Его ждут новые правила работы, которые коснутся всех специалистов — тех, кто занят в коммерческих и бюджетных организациях на ОСНО и УСН, оказывает услуги селлерам на маркетплейсах, ведет учет ВЭД и т. д. Чтобы оставаться на плаву и продолжать карьерный рост даже в период перемен, нужно заранее подготовиться к изменениям налоговой реформы-2025.

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Освойте новые правила ведения учета на УСН и расчета НДС, научитесь работать с учетом всех восьми ФСБУ, правильно определять налоговую базу, рассчитывать выплаты сотрудникам и составлять отчетность в ФНС и СФР.

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Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут плательщиками НДС и т. д.

Подготовьтесь к переменам заранее — теперь в программе курса профпереподготовки есть отдельный блок по всем изменениям для упрощенцев. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнайте все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

Цена со скидкой 79%: 5 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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Налоговая реформа по НДФЛ уже принята, и с января 2025 году работать придется по новым правилам, поэтому мы обновили программу и добавили туда отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ и зарплате.

На курсе профпереподготовки вы систематизируете и актуализируете знания по расчету зарплаты, пособий, страховых взносов и НДФЛ. На практике отработаете заполнение отчетности и ведение учета в 1С:ЗУП и все это с учетом налоговой реформы-2025.

Цена со скидкой 79%: 5 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Поможете руководителю определить слабые места в работе компании, станете его правой рукой — сможете претендовать на повышение и увеличение зарплаты.

Цена со скидкой 76%: 5 900 рублей вместо 24 200 рублей.

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В 2025 году работа с большинством налогов изменится. На курсе повышения квалификации вы научитесь правильно рассчитывать и уплачивать НДФЛ, НДС, налог на прибыль и имущество, земельный и новый туристический налог, а также страховые взносы с учетом налоговой реформы-2025.

Вы получите практические навыки по заполнению сложных отчетов, разберетесь в частых ошибках и нюансах при составлении отчетности на реальных примерах.

Цена со скидкой 83%: 4 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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