🤩 Встречаем «черную пятницу» на «Клерке» — ослепительные скидки на все профкурсы

Следующий, 2025 год, обещает стать непростым для бухгалтера. Его ждут новые правила работы, которые коснутся всех специалистов — тех, кто занят в коммерческих и бюджетных организациях на ОСНО и УСН, оказывает услуги селлерам на маркетплейсах, ведет учет ВЭД и т. д. Чтобы оставаться на плаву и продолжать карьерный рост даже в период перемен, нужно заранее подготовиться к изменениям налоговой реформы-2025.
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Главный бухгалтер на УСН
Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут плательщиками НДС и т. д.
Подготовьтесь к переменам заранее — теперь в программе курса профпереподготовки есть отдельный блок по всем изменениям для упрощенцев. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнайте все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.
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Бухгалтер по зарплате
Налоговая реформа по НДФЛ уже принята, и с января 2025 году работать придется по новым правилам, поэтому мы обновили программу и добавили туда отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ и зарплате.
На курсе профпереподготовки вы систематизируете и актуализируете знания по расчету зарплаты, пособий, страховых взносов и НДФЛ. На практике отработаете заполнение отчетности и ведение учета в 1С:ЗУП и все это с учетом налоговой реформы-2025.
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Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах
На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.
Поможете руководителю определить слабые места в работе компании, станете его правой рукой — сможете претендовать на повышение и увеличение зарплаты.
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Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность в 2024 году
В 2025 году работа с большинством налогов изменится. На курсе повышения квалификации вы научитесь правильно рассчитывать и уплачивать НДФЛ, НДС, налог на прибыль и имущество, земельный и новый туристический налог, а также страховые взносы с учетом налоговой реформы-2025.
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