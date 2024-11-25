В Турции перестали принимать карты UnionPay Газпромбанка

Владельцы системы UnionPay в автоматическом режиме заблокировали обслуживание карт от Газпромбанка, который попал под санкции США.

Карты UnionPay от Газпромбанка больше не обслуживаются в Турции из-за санкционных ограничений в отношении банка со стороны США.

Иностранные финансовые организации не получали никаких требований, работу с картами прекратили в автоматическим режиме.

«Данное решение принималось со стороны владельцев системы UnionPay, то есть китайской стороной», — сказал ТАСС источник из банковской сферы Турции.

21 ноября 2024 года Газпромбанк, ДОМ.РФ и БКС Банк попали под санкции Минфина США. Представители Газпромбанка и Примсоцбанка предупредили клиентов, что их карты UnionPay могут перестать работать за границей, а также рекомендовали снять наличные.