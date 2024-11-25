Что поменяется по ККТ в 2025 году

С 1 марта 2025 года вступает в действие Федеральный закон от 08.08.2024 № 273-ФЗ с поправками в законодательство о ККТ.

Об этом напоминает региональное УФНС на своем сайте.

В частности, без ККТ можно будет продавать товары при ЕСХН на розничном рынке, ярмарке или выставке не более чем с 3 торговых мест при условии, что совокупная площадь торговых точек, включая места для хранения товаров, не превышает 15 кв. м.

Также освобождены от выдачи чеков некоторые ИП на ПСН при расчетах на ярмарке, регулярно организуемой и проводимой только в выходные, нерабочие праздничные дни, с общим числом торговых мест, не превышающим 50.

Кроме того, до 1 сентября 2025 года не обязаны использовать ККТ сельскохозяйственные кооперативы.

У управляющих розничными рынками компаний появились обязанности: проверять факт регистрации ККТ арендаторами;

предоставлять торговое место в аренду лицам, имеющим зарегистрированную ККТ (в случае обязанности применять ее);

при заключении договора получать от арендатора карточку регистрации ККТ (в случае обязанности применять кассу);

отказаться от исполнения договора о предоставлении торгового места, если лицо, которому оно предоставлено, не устранит нарушение законодательства о применении ККТ в установленный законом срок;

отказывать в предоставлении мест лицам, не имеющим ККТ.

При нарушениях этих норм рыночная УК получит предупреждение или штраф: