Правительство не хочет вводить понятие «депремирование» в ТК

Предложения от ЛДПР могут ухудшить трудовые права сотрудников. Чтобы исполнить постановление Конституционного суда о видах, размерах и сроках выплаты премий, правительство одобрит другой законопроект.

Кабмин не поддержал законопроект депутатов фракции ЛДПР о закреплении понятия «депремирование» в законе.

Авторы проекта предложили изменить ТК таким образом, чтобы работодатели не могли произвольно уменьшать премии своим сотрудникам. Если в организации зафиксирована сумма премиальных выплат, то снижать ее нельзя, при условии, что сотрудники работают добросовестно.

«Предлагаемые положения прямо противоречат позиции Конституционного суда РФ, поскольку произвольная отмена или уменьшение выплат стимулирующего характера без изменения условий трудового договора не допускается, и работнику может быть не начислена или начислена не в полном размере только премия, но не иные стимулирующие выплаты», — сказали в кабмине.

По мнению правительства, такой закон не приведет к достижению основных целей, а только ухудшит трудовые права сотрудников.

Также в отзыве кабмин уточнил, что в Госдуме уже есть аналогичный правительственный законопроект, который исполняет постановление Конституционного суда от 15 июня 2023 года № 32-П. Согласно документу, работодатель должен определить виды и размеры премий, основания и сроки их выплаты.