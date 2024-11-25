Минтруд сократит число документов для возмещения расходов на охрану труда

Приказ Минтруда от 14.07.2021 № 467н позволяет работодателям возместить расходы на мероприятия по охране труда за счет уплаченных страховых взносов на травматизм.

Теперь работодателям не нужно к заявлению прикладывать комплект документов, которые обосновывают расходы на охрану труда. По новым правилам это будет нужно сделать только при обращении в Социальный фонд, но после выполнения всех предупредительных мер. Об этом сказано на официальном портале правовой информации.

Также больше не надо повторно направлять заявление и план финансового обеспечения предупредительных мер в Соцфонд, если работодатель внес в него изменения в пределах разрешенной суммы. Компании могут сами принимать решения о таких корректировках.

Кроме того, Минтруд исключил 5 документов для подтверждения расходов на лечебно-профилактическое питание работников и на покупку тахографов — приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей.

Срок подачи заявлений о финансовом обеспечении предупредительных мер не изменился — 1 августа.

Остальные поправки начнут действовать с 1 января 2025 года.