⏳ Не забудьте уплатить налоги до 28 ноября

Не позднее 28 ноября 2024 года включительно необходимо уплатить:
НДС – 1/3 суммы за 3 квартал 2024 года;
налог на прибыль – второй ежемесячный авансовый платеж за 4 квартал 2024 года;
налог на прибыль – ежемесячный авансовый платеж за октябрь 2024 года (если расчет из фактической прибыли);
акцизы за октябрь 2024 года;
НДФЛ за период с 1 по 22 ноября 2024 года;
страховые взносы за октябрь 2024 года.
Налоговая строго следит за сроками уплаты налогов, мы это учли и добавили в курс профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» график сдачи отчетности и налогов с рекомендациями для бухгалтера, которые будут полезны и новичкам, и опытным специалистам. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс стоит 9 900 рублей вместо
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