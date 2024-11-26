Медицинские услуги на УСН будут без НДС

Разъяснение дает Минфин в письме от 28.10.2024 № 03-07-11/104895.
Для освобождения медуслуг от НДС есть условия:
услуги должны входить в перечень по постановлению Правительства от 20.02.2001 № 132;
у медклиники должна быть лицензия.
В частности, НДС-льгота есть на услуги по диагностике, профилактике и лечению, оказываемые населению в рамках амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи.
Конкретные виды услуг, относящиеся к услугам по диагностике, профилактике и лечению перечислены в постановлении Правительства от 01.06.2021 № 852.
Также про льготу по НДС на медуслуги мы писали тут.
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