Медицинские услуги на УСН будут без НДС

Если у медицинской организации на УСН доходы в 2024 году превышают 60 млн рублей, в 2025 году НДС не будет, так как медицинские услуги от него освобождены.

Разъяснение дает Минфин в письме от 28.10.2024 № 03-07-11/104895.

Для освобождения медуслуг от НДС есть условия:

услуги должны входить в перечень по постановлению Правительства от 20.02.2001 № 132;

у медклиники должна быть лицензия.

В частности, НДС-льгота есть на услуги по диагностике, профилактике и лечению, оказываемые населению в рамках амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи.

Конкретные виды услуг, относящиеся к услугам по диагностике, профилактике и лечению перечислены в постановлении Правительства от 01.06.2021 № 852.

Также про льготу по НДС на медуслуги мы писали тут.