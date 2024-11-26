Организация перевозки грузов внутри России облагается НДС 20%

Разъяснение дает Минфин в письме от 01.11.2024 № 03-07-08/94594.
Даже если товар – экспортируемый, ставка НДС 0% не действует для его перевозки и услуг по ее организации, если:
перевозка идет только между пунктами на территории РФ;
компания (ИП) не указаны в транспортных документах, подтверждающих вывоз товаров за пределы РФ (ввоз в РФ), в качестве одного из перевозчиков.
Таким образом, в отношении транспортно-экспедиционных услуг при организации перевозки, которая не является международной, применяется ставка НДС 20%.
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