Организация перевозки грузов внутри России облагается НДС 20%

Международная перевозка облагается НДС 0%. И экспедиторские услуги по ней – тоже. Но если перевозка не считается международной, то будет обычная ставка НДС 20%.

Разъяснение дает Минфин в письме от 01.11.2024 № 03-07-08/94594.

Даже если товар – экспортируемый, ставка НДС 0% не действует для его перевозки и услуг по ее организации, если:

перевозка идет только между пунктами на территории РФ;

компания (ИП) не указаны в транспортных документах, подтверждающих вывоз товаров за пределы РФ (ввоз в РФ), в качестве одного из перевозчиков.

Таким образом, в отношении транспортно-экспедиционных услуг при организации перевозки, которая не является международной, применяется ставка НДС 20%.