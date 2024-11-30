Авито Работа назвало среднюю предлагаемую зарплату по итогам осени 2024 года

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года зарплатные предложения для соискателей в России выросли на 9% и составили 74 690 рублей ежемесячно за полный рабочий день.

Наибольший прирост средних предлагаемых зарплат выявлен в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — здесь кандидатам на вакансии стали предлагать в среднем на 34% больше, чем годом ранее. В среднем зарплатные предложения здесь достигли 69 851 рубля в месяц при полном рабочем дне.

Об этом сообщает пресс-релиз, есть в распоряжении «Клерка».

Лидером по приросту средних зарплатных предложений в указанной сфере стала профессия сельскохозяйственного рабочего (+50% за год).

Второй по приросту средних зарплатных предложений за год стала сфера ремонта и обслуживания автомобилей — плюс 30%: 98 122 рубля в месяц. Еще больше в автосервисах стали предлагать автомеханикам — осенью 2024 они могут рассчитывать на 34% больше, чем годом ранее.

На третьем месте по динамике роста средних предлагаемых зарплат для новых сотрудников — дизайнеры и проектировщики. За год зарплатные предложения увеличились на 25%, достигнув 74 088 рублей в месяц при полной занятости.

Самый высокий прирост — у проектировщиков: +25% за год.