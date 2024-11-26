Какие изменения произошли в кадровом и воинском учете. Узнайте на бесплатном вебинаре

Разберитесь, что изменилось в кадровом и воинском учете, чтобы учесть их в работе и обезопасить себя и свой бизнес от огромных штрафов.

Каждая организация обязана вести кадровый и воинский учет. Игнорировать изменения в них нельзя, так как штрафы значительные — до 500 тыс. рублей. На бесплатном вебинаре «Кадровый и воинский учет: последние изменения» разберем какие тут есть изменения и что надо обязательно учесть в работе. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

На вебинаре разберем:

Изменения по отдельным категориям работников: мобилизованные, иностранцы, инвалиды, пенсионеры и др.

Новый порядок оплаты переработок и компенсации отгулов.

Реестры: воинского учета; контролируемых лиц, недобросовестных работодателей и др.

Новости воинского учета.

ЭДО с военкоматами.

Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!