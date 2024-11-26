Расходы на рекламу без маркировки запретят учитывать в базе по налогу на прибыль

При определении базы по налогу на прибыль запретят учитывать расходы на рекламу без маркировки и на заблокированных сайтах. Для этого законодатели внесут поправки в п. 44 ст. 270 НК.
Рекламодатели не смогут включить затраты на распространение рекламы в интернете, если:
информация о такой рекламе не была представлена в Роскомнадзор в соответствии с законом об учете всей рекламы в Рунете;
рекламу распространяют на информационном ресурсе, доступ к которому ограничен;
сообщения распространены на информационном ресурсе неавторизованного иностранного лица.
Сейчас закон разделяет расходы на рекламу на нормируемые (они составляют 1% от выручки) и ненормируемые, которые учитываются в полном объеме. Реклама в интернете считается ненормируемым расходом. Об этом пишет РБК.
С 1 сентября 2022 года начал действовать закон, который обязывает сообщать Роскомнадзору о любых рекламных интеграциях. В 2024 года рекламу запретили на ресурсах иностранных агентов.
Согласно новым поправкам, если налогоплательщик не выполняет требование об учете рекламы в РКН, то затраты на такой контент будут автоматически необоснованными, а значит их нельзя учесть в базе по налогу на прибыль.
В первой половине 2024 года рынок легальной рекламы составил 381 млрд рублей.
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