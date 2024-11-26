Расходы на рекламу без маркировки запретят учитывать в базе по налогу на прибыль

Если у рекламы нет маркировки или она распространяется на заблокированных сайтах, то расходы на такой контент автоматически посчитают экономически необоснованным.

При определении базы по налогу на прибыль запретят учитывать расходы на рекламу без маркировки и на заблокированных сайтах. Для этого законодатели внесут поправки в п. 44 ст. 270 НК.

Рекламодатели не смогут включить затраты на распространение рекламы в интернете, если:

информация о такой рекламе не была представлена в Роскомнадзор в соответствии с законом об учете всей рекламы в Рунете;

рекламу распространяют на информационном ресурсе, доступ к которому ограничен;

сообщения распространены на информационном ресурсе неавторизованного иностранного лица.

Сейчас закон разделяет расходы на рекламу на нормируемые (они составляют 1% от выручки) и ненормируемые, которые учитываются в полном объеме. Реклама в интернете считается ненормируемым расходом. Об этом пишет РБК.

С 1 сентября 2022 года начал действовать закон, который обязывает сообщать Роскомнадзору о любых рекламных интеграциях. В 2024 года рекламу запретили на ресурсах иностранных агентов.

Согласно новым поправкам, если налогоплательщик не выполняет требование об учете рекламы в РКН, то затраты на такой контент будут автоматически необоснованными, а значит их нельзя учесть в базе по налогу на прибыль.

В первой половине 2024 года рынок легальной рекламы составил 381 млрд рублей.