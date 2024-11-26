⚡ IT-компаниям с 2025 года увеличивают страховые взносы

Организации с IT-аккредитацией и радиоэлектронные компании с 2025 года будут платить больше страховых взносов. Под дополнительное обложение попадут высокие зарплаты.

Такая поправка в НК внесена ко второму чтению законопроекта.

Сейчас у айтишников и радиоэлектронщиков тариф такой:

до предельной базы – 7,6%;

свыше предельной базы – 0%.

С 2025 года будет так: до предельной базы – 7,6%;

свыше предельной базы – 7,6%.

Напомним, предельная база на 2025 год – 2 759 000 руб. Взносы, которые начисляют на зарплату сверх предельной базы, для расчета будущей пенсии сотрудников не учитываются. Как предельная база влияет на будущую пенсию, мы разбирали тут.

Пример

Зарплата программиста Иванова – 350 000 руб. Смотрите в таблице, сколько взносов за него заплатит работодатель в 2024 и в 2025 году.

2024 год 2025 год (как планировалось) 2025 год (как в итоге будет) Зарплата за год 4 200 000 4 200 000 4 200 000 Предельная база 2 225 000 2 759 000 2 759 000 Взносы с предельной базы 169 100 209 684 209 684 Взносы свыше предельной базы 0 0 109 516 Итого взносы 169 100 209 684 319 200 Количество пенсионных баллов, которые заработает сотрудник 10 10 10

Как видите, за сотрудника с той же зарплатой ИТ-компания в 2025 году заплатит взносов почти в 2 раза больше, чем в 2024 году. Но это никак не отразится на его будущей пенсии.