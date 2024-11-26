⚡ IT-компаниям с 2025 года увеличивают страховые взносы

Такая поправка в НК внесена ко второму чтению законопроекта.
Сейчас у айтишников и радиоэлектронщиков тариф такой:
до предельной базы – 7,6%;
свыше предельной базы – 0%.
С 2025 года будет так:
до предельной базы – 7,6%;
свыше предельной базы – 7,6%.
Напомним, предельная база на 2025 год – 2 759 000 руб. Взносы, которые начисляют на зарплату сверх предельной базы, для расчета будущей пенсии сотрудников не учитываются. Как предельная база влияет на будущую пенсию, мы разбирали тут.
Пример
Зарплата программиста Иванова – 350 000 руб. Смотрите в таблице, сколько взносов за него заплатит работодатель в 2024 и в 2025 году.
2024 год
2025 год (как планировалось)
2025 год (как в итоге будет)
Зарплата за год
4 200 000
4 200 000
4 200 000
Предельная база
2 225 000
2 759 000
2 759 000
Взносы с предельной базы
169 100
209 684
209 684
Взносы свыше предельной базы
0
0
109 516
Итого взносы
169 100
209 684
319 200
Количество пенсионных баллов, которые заработает сотрудник
10
10
10
Как видите, за сотрудника с той же зарплатой ИТ-компания в 2025 году заплатит взносов почти в 2 раза больше, чем в 2024 году. Но это никак не отразится на его будущей пенсии.
Комментарии2
к 28 декабря в Налоговый кодекс еще 5-10 законами кучу изменений внесут... Думу с правительством в этом году не остановить
нда.
Сначала им льготную ипотеку изменили. Теперь еще плотнее взяли за горло.
Но это все равно выгоднее, чем пониженный тариф для малого бизнеса