Мошенничество

Кабмин разработал меры по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками

Минцифры совместно с ЦБ и правоохранительными органами разработали пакет законопроектов для борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством.

В инициативах ведомства обозначено порядка 30 мер, среди которых:

  • Запрет на онлайн-кредиты. Через Госуслуги можно будет запретить оформление кредитов на свое имя, а снять его можно в МФЦ или банке.

  • Временная заморозка: если человек изменил номер телефона или произошла утечка данных, услуга по оформлению кредита онлайн будет временно недоступна.

  • Микрозаймы можно будет оформлять только на свое имя.

  • Автоопределитель звонков поможет узнать, звонит организация или это частный звонок.

  • Запрет на мессенджеры для госорганов: сотрудники госорганов не будут связываться с гражданами через мессенджеры. В соцсетях могут написать только мошенники.

  • Запрет на массовые рекламные обзвоны и СМС.

  • Блокировка СМС во время разговора. Во время телефонного разговора сообщения не будут приходить, чтобы гражданин мог оценить их безопасность.

  • Использование биометрии для защиты аккаунтов и подтверждения личности при финансовых операциях.

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