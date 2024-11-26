Кабмин разработал меры по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками

В инициативах ведомства обозначено порядка 30 мер, среди которых:

Запрет на онлайн-кредиты. Через Госуслуги можно будет запретить оформление кредитов на свое имя, а снять его можно в МФЦ или банке.

Временная заморозка: если человек изменил номер телефона или произошла утечка данных, услуга по оформлению кредита онлайн будет временно недоступна.

Микрозаймы можно будет оформлять только на свое имя.

Автоопределитель звонков поможет узнать, звонит организация или это частный звонок.

Запрет на мессенджеры для госорганов: сотрудники госорганов не будут связываться с гражданами через мессенджеры. В соцсетях могут написать только мошенники.

Запрет на массовые рекламные обзвоны и СМС.

Блокировка СМС во время разговора. Во время телефонного разговора сообщения не будут приходить, чтобы гражданин мог оценить их безопасность.