⏰ После введения внесудебного взыскания налоговых долгов большой разницы не будет, но история с введением ЕНС не должна повториться

С 1 ноября 2025 года налоговую задолженность начнут взыскивать с физических лиц без суда.

Чтобы сократить издержки и снизить нагрузку на суды, Минфин решил взыскивать задолженность по НДФЛ и имущественным налогам без решения суда. Подробнее в нашей новости.

Специально для «Клерка» комментирует Екатерина Авдеева — руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России», член ее генсовета, сооснователь «Дежурного по бизнесу»:

«Предложение представляется целесообразным с точки зрения пополнения бюджета. В конце концов у физлиц нет индульгенции на уклонение от конституционной обязанности уплаты надлежащих налогов. Большой разницы для налогоплательщика не будет.

При этом есть опасность повторения истории с введением Единого налогового счета (ЕНС). Тогда в личных кабинетах физлиц появились задолженности 5-, 7-, 10-летней давности и даже более. То есть задолженности, которые уже не подлежали взысканию в судебном порядке при подаче искового заявления. Эта ситуация не должна повториться, а ФНС не должна использовать нововведение для того, чтобы взыскать задолженность, которая согласно текущему законодательству должна быть признана безнадежной.

Более того, ФНС даже при обращении внимания на такие ситуации не удаляла такую задолженность из ЕНС и требовала признания ее безнадежной в судебном порядке. А это дополнительная нагрузка на судебную систему, что в целом противоречит изначальной задаче этих новаций.

Поэтому, когда говорим о внесудебном взыскании задолженностей граждан, надо иметь в виду 2 важных момента.

Во-первых, гражданам должен быть четко разъяснен порядок обжалования. Это можно сделать по аналогии с судебным приказом, простым возражением. Потому как, к сожалению, в ФНС попадают иногда объекты недвижимости, давно сменившие собственника. Поэтому гражданин должен иметь реальную и быструю возможность оспорить взыскание.

Во-вторых, важно не допустить выставления счетов на задолженности, по которым истекли сроки исковой давности».