Эксперт: «успейте учесть в 2024 году как можно больше доходов, а на следующий год перенесите расходы и убытки»

Надежда Самкова рассказала, как действовать бухгалтеру с учетом изменений в НК с 2025 года и налоговой реформы.

Ведущий эксперт-консультант по налогообложению BIZNESINALOGI, член Палаты налоговых консультантов Надежа Самкова выступила на VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» с обзором изменений налоговой реформы 2025 года и рекомендациями для бухгалтеров.

В связи с увеличением налога на прибыль с 20% до 25% эксперт рекомендует учесть в уходящем году как можно больше доходов. Стоит проверить договоры с контрагентами и предложить оформить сделки заранее — в 2024 году.



Расходы и убытки желательно перенести на 2025 год. При этом операции по отгрузке товара, намеченные на январь, должны фактически пройти в декабре и отразиться в первичных документах.

Премии сотрудников по методу начисления за текущий год учитываются в налоговой базе 2024 года, начисленные в 2025 году – в налоговой базе следующего года. При кассовом методе начисленные за этот год, но выплаченные в январе премии, уменьшат налоговую базу по прибыли 2025 года, к которой применяется уже повышенная ставка 25%.

Также перенесенная выплата (зарплат и премий) увеличит общую сумму доходов сотрудника, полученных в 2025 году, к части которых могут быть применены повышенные ставки НДФЛ.