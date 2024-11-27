ФНС будут вызывать работодателей на комиссии по заработным платам

На комиссии попадут те компании, которые платят зарплату ниже среднеотраслевой и подменяют трудовые отношения гражданско-правовыми.

В 2025 году ФНС будет жестче следить за наймом самозанятых, поскольку бизнес стал злоупотреблять этим режимом.

Компании и ИП должны самостоятельно оценивать риски работы с самозанятыми. Для уплаты налога на профессиональный доход запрещено отражать деньги, полученные при трудовых отношениях. Об этом пишут «Известия».

ФНС перечислила следующие основные критерии подмены трудовых отношений гражданско-правовыми:

периодичность и объем выплат;

доля доходов от общей массы самозанятых;

постоянство взаимоотношений с компаниями;

связь самозанятого с его предыдущим местом работы по ТК.

Эксперт ООО «Альянс партнерc групп» Александр Усов считает, что в 2025 году налогоплательщиков начнут вызывать на комиссии по заработным платам. Выбирать будут организации, у которых показатели выплат ниже среднеотраслевых. Налоговая потребует объяснить, почему так происходит. Если это не удастся сделать, то будут назначены дополнительные мероприятия налогового контроля.

Схему перевода штатных сотрудников в самозанятые применяют в основном малые и средние предприятия, где работает не так много человек, как в крупных.

«С налоговой малому бизнесу спорить сложно, себе дороже. Оспоришь одно, найдут другое. Поэтому "борьба" сейчас идет таким образом, что налоговая просто начисляет, если усмотрит в самозанятости трудовые отношения, дополнительные налоги и соцплатежи, а бизнес их оплачивает», — сказал гендиректор АНО «Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства» (НИССИПП) Владимир Буев.

Сейчас для борьбы с подменой трудовых отношений ФНС применяет скоринговую систему, которая анализирует больше 20 параметров. Если находят признаки нарушений, то у компаний просят уточнить свои налоговые обязательства. При отказе инспекторы будут запрашивать пояснения, вызывать самозанятых на допросы, проводить выездные и камеральные проверки.

Ведущий юрисконсульт «МКПЦН-Консультант» Оксана Ананьева рассказала, что большинство организаций уточняют свои налоговые обязательства после получения уведомлений. Число тех, кто попали в группу риска с 2020 по 2023, уменьшилось с 3,6% до 0,7%.

🎁 Лучший подарок на Новый год для бухгалтера — билеты на VI Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Приглашаем всех 5-6 декабря на самое яркое бухгалтерское событие зимы! На конференции вы узнаете все про изменения налоговой системы в 2025 году, учет на маркетплейсах, ВЭД, госзакупки и ЭДО. Лучшие эксперты-практики ответят на все ваши вопросы! Событие пройдет в Москва-Сити!

Мест осталось совсем мало — только 20 билетов, успейте забронировать!