Ценные бумаги

Доходы ИП на УСН от ценных бумаг через брокера облагаются НДФЛ

Даже если у ИП в ЕГРИП значатся коды ОКВЭД, связанные с ценными бумагами, доход от них через брокера не будет идти в рамках УСН.

С доходов от ценных бумаг такой ИП будет платить НДФЛ.

Причем НДФЛ будет считать брокер как налоговый агент по итогам года. Налоговый агент обязан удерживать исчисленную сумму НДФЛ из рублевых денежных средств налогоплательщика, находящихся в распоряжении налогового агента на брокерских счетах.

Облагать такой доход в рамках УСН предприниматель не может.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 24.06.2024 № 03-11-11/58290.

Подробнее о том, какие налоги нужно будет платить ИП и организациям на УСН в 2025 году, расскажем на онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С». Вы научитесь рассчитывать НДФЛ и НДС при УСН, сможете правильно составлять отчетность и заполнять декларацию по новой форме. В программе собраны все изменения налоговой реформы-2025 для упрощенцев. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 49%.

Илья Назаров
КИК

Финансовая отчетность КИК за 2023 финансовый год

📌 В связи с приближением нового отчетного периода по КИК собрали основные положения, связанные с финансовой отчетностью за 2023 финансовый год к Уведомлению о КИК за 2024 год, которые нужно будет представить в налоговый орган до 30 апреля 2025 года.

Начать дискуссию