Доходы ИП на УСН от ценных бумаг через брокера облагаются НДФЛ

Даже если у ИП в ЕГРИП значатся коды ОКВЭД, связанные с ценными бумагами, доход от них через брокера не будет идти в рамках УСН.

С доходов от ценных бумаг такой ИП будет платить НДФЛ.

Причем НДФЛ будет считать брокер как налоговый агент по итогам года. Налоговый агент обязан удерживать исчисленную сумму НДФЛ из рублевых денежных средств налогоплательщика, находящихся в распоряжении налогового агента на брокерских счетах.

Облагать такой доход в рамках УСН предприниматель не может.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 24.06.2024 № 03-11-11/58290.

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