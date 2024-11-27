До 2 декабря налоги за имущество детей должны заплатить родители

Налоги на имущество за 2023 год, оформленное на несовершеннолетних детей, родители должны заплатить до 2 декабря 2024 года.

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов напомнил об обязанности родителей и законных представителей по уплате налогов на недвижимость, доли в общей собственности и автомобили, если они оформлены на несовершеннолетних.

«До 2 декабря 2024 года родители должны уплатить все налоги, начисленные на имущество, принадлежащее их детям. Речь идет не только о недвижимости, но и о других видах собственности, которыми могут владеть несовершеннолетние. Например, если на ребенка оформлен автомобиль, то необходимо также оплатить транспортный налог», — заявил Гаврилов.

Оформить положенные льготы, которые предусмотрены для отдельных категорий населения, можно в ФНС или МФЦ.

В случае получения ребенком дохода от продажи имущества в соответствии с действующим законодательством родителям нужно оформить декларацию и оплатить НДФЛ до 30 апреля следующего года.

Ранее мы приводили напоминалку от ФНС, что налоговые уведомления за 2023 год нужно оплатить до 2 декабря, иначе пени.