Если семья продала квартиру и переехала в построенный дом, будет НДФЛ с продажи

Семьи с 2 детьми освобождены от НДФЛ с доходов от продажи жилья, если она улучшает их жилищные условия – покупают новое жилье. Именно покупают, а не строят.

Разъяснение по этому вопросу дает ФНС в письме от 13.11.2024 № БС-17-11/3385@.

Как семье с двумя детьми не платить НДФЛ с продажи квартиры, ранее мы подробно разбирали тут.

Одно из условий такой льготы:

в этом году или не позднее 30 апреля следующего года семья по договору купли-продажи или ДДУ покупает другое жилье — больше или дороже прежнего.

Построенный жилой дом под это условие не подходит.

Поэтому если после продажи квартиры жилой дом был построен, а не куплен, доход от продажи этой квартиры подлежит обложению НДФЛ в общем порядке.

Налоговую базу по НДФЛ можно уменьшить на:

расходы на покупку этой квартиры или вычет в 1 млн рублей;

имущественный вычет на покупку дома.

Кстати, Минфин планировал внести поправки в НК, чтобы можно было без НДФЛ переехать из старого жилья в новый построенный дом.

Такая норма была прописана в основных направлениях налоговой политики на 2024-2026 годы.