ФНС перенесла срок приема заявлений о трансформации ИИС на январь 2025 года

Чтобы сохранить налоговую льготу по инвестиционным счетам старого типа, которые в 2024 году перевели в ИИС-3, инвесторам нужно подать в налоговую заявление. Если раньше это можно было сделать до 30 апреля 2025 года, то теперь срок сдвинули на январь.

Налоговики просят инвесторов сообщить о трансформации индивидуальных инвестиционных счетов первого и второго типа в ИИС-3. Сделать это нужно до конца 2024 года, тогда налоговые льготы сохранятся.

ФНС приняла приказ, в котором описан порядок таких уведомлений, но документ еще не прошел регистрацию в Минюсте. Поэтому заявить об изменениях инвесторы смогут в произвольной форме. Об этом пишет РБК.

«Если налогоплательщик не будет успевать до конца 2024 года представить такое заявление лично, по почте или через личный кабинет налогоплательщика-физического лица, заявление может быть представлено и принято в январе 2025 года. Данная информация направлена в территориальные налоговые органы», — сказали в ФНС.

Заместитель директора департамента налоговой политики Минфина Руслан Лыков объяснил, что для получения вычетов по старым ИИС нужно подать в ФНС заявление о трансформации инвестиционных счетов до 30 апреля 2025 года.

Недавно мы писали, что налоговая начала рассылать инвесторам требования вернуть вычеты по старым индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС), которые в 2024 году были трансформированы в ИИС-3. Инспекторы просят подать уточненную 3-НДФЛ и предупреждают, что могут назначить выездную проверку и обратиться в суд, если налогоплательщик не вернет требуемую сумму.