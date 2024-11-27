Введена уголовная ответственность за незаконный сбор персональных данных

Максимальный срок по УК за действия организованной группы – 10 лет лишения свободы и штраф до 3 млн рублей. Если данные будут переданы за границу, наказание может быть более жестким.

Уголовная ответственность вводится за незаконное использование или передачу, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а также за создание информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконного хранения и распространения.

В разработанном сенаторами и депутатами законе с изменениями в Уголовный кодекс, который 26 ноября одобрил Совет Федерации, предусмотрены наказания:

За незаконное использование и (или) передачу, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные: штраф до 300 тыс. руб. или принудительные работы на срок до 4 лет, либо до 4 лет лишения свободы.

За незаконное использование и (или) передачу, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные несовершеннолетних — в частности до 5 лет лишения свободы .

Если действия повлекли тяжкие последствия, либо совершены организованной группой: до 10 лет лишения свободы со штрафом до 3 млн руб.

Наказание ужесточат, если деяние совершено в отношении специальных категорий персональных и (или) биометрических данных либо касается трансграничной передачи компьютерной информации.