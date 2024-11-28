🐴 Импортная сперма жеребцов не облагается НДС, если они племенные

В 2024 году действует освобождение от НДС при импорте племенных животных, их спермы и эмбрионов. Но льготу надо подтвердить документами.

Об этом сообщает Минфин в письме от 01.11.2024 № 03-07-07/107598.

Для подтверждения льготы по НДС в таможню надо представить разрешение, выданное в соответствии с федеральным законом от 03.08.1995 № 123-ФЗ «О племенном животноводстве».

Вместе с тем в этот закон внесены изменения и вместо разрешений на импорт племенной продукции выдают заключения об отнесении животных и полученных от них семени и эмбрионов к племенной продукции.

Минсельхоз подтвердил, что такие заключения годятся для освобождения от НДС.

Минфин считает целесообразным руководствоваться данной позицией Минсельхоза.

Кстати, с 2025 года вместо освобождения от НДС для племенного скота будет ставка 10%. Минсельхоз готовит перечень для НДС 10%.

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