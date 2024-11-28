Средняя заплата за девять месяцев увеличилась до 83 тысяч рублей

С января по сентябрь 2024 года средняя заплата россиян выросла на 13%, до 83,2 тыс. рублей. В некоторые регионах эта динамика опережает общероссийский показатель.

В Татарстане доходы жителей выросли на 21,8%, до 82,3 тыс. рублей. В Курганской области — на 21,9%, до 66 тыс., в Оренбургской области — на 21,1%, до 67,1 тыс. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на исследование СберАналитики.

«Быстрее всего доходы растут у работников обрабатывающей промышленности — 27,1% и торговли — на 25,3%. В тройку лидеров также вошла сфера ЖКХ, где заработки увеличились на 21,3%», — считают аналитики.

Также они добавили, что в условиях дефицита кадров в реальном секторе экономики востребованность рабочих стала выше, чем офисных сотрудников. Компании вынуждены привлекать сотрудников за счет высокой оплаты труда, социальных гарантий и возможностей карьерного роста.