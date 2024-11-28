24% работодателей будут компенсировать сотрудникам повышенный НДФЛ

Компании планируют помочь сотрудникам справиться с повышенной налоговой нагрузкой в 2025 году.

В 2025 году начнет действовать прогрессивная шкала НДФЛ. При доходе до 2,4 млн рублей ставка составит 13%, от 2,4 до 5 млн будет нужно платить налог по ставке 15%, от 5 до 20 млн — 18%, от 20 до 50 млн — 20%. А все, что выше, облагается НДФЛ 22%.

24% работодателей уже готовы возместить своим специалистам рост ставок. 40% пока что не приняли решение, а 36% не собираются ничего менять. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой компании Kept.

Среди тех, кто готов доплачивать своим сотрудникам, 63% сделают это для всего персонала. 25% сократят налоговую нагрузку только для топ-менеджеров и ключевых сотрудников.

Возмещение будут применять: ко всем видам вознаграждений — 60% работодателей, 36% распространят особые условия только на оклад, а 4% — на премии и надбавки.

Минфин считает, что изменения коснутся только 3% трудоспособного населения: повышенные налоги будут платить 2,5 млн человек.