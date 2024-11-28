НДФЛ

❗ ФНС доначислит налог с дохода от продажи квартиры + дивиденды

НДФЛ по новой прогрессивной шкале-2025 также придется доплачивать по налоговому уведомлению.

Об этом предупреждает Минфин в письме от 07.11.2024 № 03-04-05/109444.

Речь идет о доходах, которые перечислены в пункте 6 статьи 210 НК. Это такие доходы:

Норма НК

Налоговая база

1

пп. 1 п. 6 ст. 210

продажа имущества и получение имущества в дар

2

пп. 2 п. 6 ст. 210

страховые выплаты по договорам страхования и по пенсионному обеспечению

3

пп. 3 п. 6 ст. 210

дивиденды

4

пп. 4 п. 6 ст. 210

операции с ЦФА

5

пп. 5 п. 6 ст. 210

операции с ЦФА в виде выплат, не связанных с их выкупом

6

пп. 6 п. 6 ст. 210

операции с ценными бумагами

7

пп. 7 п. 6 ст. 210

реализации долей участия в уставном капитале российских организаций

8

пп. 8 п. 6 ст. 210

реализации долей участия в уставном капитале российских организаций, акций, облигаций и инвестиционных паев  

9

пп. 9 п. 6 ст. 210

операции РЕПО, объект которых ценные бумаги

10

пп. 10 п. 6 ст. 210

по доходам по операциям займа ценными бумагами

11

пп. 11 п. 6 ст. 210

по доходам по операциям с ценными бумагами, учитываемым на ИИС

12

пп. 12 п. 6 ст. 210

по доходам в виде процентов по вкладам

По таким доходам в 2025 году применяется ставка:

  • 13% – до 2,4 млн рублей;

  • 15% – свыше 2,4 млн.

Эти доходы от всех налоговых агентов и по 3-НДФЛ налоговики сложат и доначислят НДФЛ.

Пример

Иванов в 2025 году получил дивиденды 2 000 000 руб. С него удержали НДФЛ по ставке 13% – 260 000 руб.

Еще он продал свой автомобиль, налоговая база по НДФЛ — 1 000 000 руб. В декларации 3-НДФЛ он показал этот доход и налог с него по ставке 13% – 130 000 руб.

  • Итого он уплатил НДФЛ: 260 000 + 130 000 = 390 000 руб.

ФНС все пересчитала: 2 000 000 + 1 000 000 = 3 000 000 руб. (это больше лимита в 2,4 млн).

  • НДФЛ будет такой: 2 400 000 х 13% + (3 000 000 – 2 400 000) х 15% = 402 000 руб.

К доплате по налоговому уведомлению: 402 000 – 390 000 = 12 000 руб.

НДФЛ за 2025 год надо будет доплатить до 01.12.2026.

Новые налоговые базы и ставки НДФЛ с 2025 года мы подробно разбирали тут.

Илья Назаров
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