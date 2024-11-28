❗ ФНС доначислит налог с дохода от продажи квартиры + дивиденды

Об этом предупреждает Минфин в письме от 07.11.2024 № 03-04-05/109444.
Речь идет о доходах, которые перечислены в пункте 6 статьи 210 НК. Это такие доходы:
№
Норма НК
Налоговая база
1
пп. 1 п. 6 ст. 210
продажа имущества и получение имущества в дар
2
пп. 2 п. 6 ст. 210
страховые выплаты по договорам страхования и по пенсионному обеспечению
3
пп. 3 п. 6 ст. 210
дивиденды
4
пп. 4 п. 6 ст. 210
операции с ЦФА
5
пп. 5 п. 6 ст. 210
операции с ЦФА в виде выплат, не связанных с их выкупом
6
пп. 6 п. 6 ст. 210
операции с ценными бумагами
7
пп. 7 п. 6 ст. 210
реализации долей участия в уставном капитале российских организаций
8
пп. 8 п. 6 ст. 210
реализации долей участия в уставном капитале российских организаций, акций, облигаций и инвестиционных паев
9
пп. 9 п. 6 ст. 210
операции РЕПО, объект которых ценные бумаги
10
пп. 10 п. 6 ст. 210
по доходам по операциям займа ценными бумагами
11
пп. 11 п. 6 ст. 210
по доходам по операциям с ценными бумагами, учитываемым на ИИС
12
пп. 12 п. 6 ст. 210
по доходам в виде процентов по вкладам
По таким доходам в 2025 году применяется ставка:
13% – до 2,4 млн рублей;
15% – свыше 2,4 млн.
Эти доходы от всех налоговых агентов и по 3-НДФЛ налоговики сложат и доначислят НДФЛ.
Пример
Иванов в 2025 году получил дивиденды 2 000 000 руб. С него удержали НДФЛ по ставке 13% – 260 000 руб.
Еще он продал свой автомобиль, налоговая база по НДФЛ — 1 000 000 руб. В декларации 3-НДФЛ он показал этот доход и налог с него по ставке 13% – 130 000 руб.
Итого он уплатил НДФЛ: 260 000 + 130 000 = 390 000 руб.
ФНС все пересчитала: 2 000 000 + 1 000 000 = 3 000 000 руб. (это больше лимита в 2,4 млн).
НДФЛ будет такой: 2 400 000 х 13% + (3 000 000 – 2 400 000) х 15% = 402 000 руб.
К доплате по налоговому уведомлению: 402 000 – 390 000 = 12 000 руб.
НДФЛ за 2025 год надо будет доплатить до 01.12.2026.
Новые налоговые базы и ставки НДФЛ с 2025 года мы подробно разбирали тут.
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