❗ ФНС доначислит налог с дохода от продажи квартиры + дивиденды

НДФЛ по новой прогрессивной шкале-2025 также придется доплачивать по налоговому уведомлению.

Об этом предупреждает Минфин в письме от 07.11.2024 № 03-04-05/109444.

Речь идет о доходах, которые перечислены в пункте 6 статьи 210 НК. Это такие доходы:

По таким доходам в 2025 году применяется ставка:

13% – до 2,4 млн рублей;

15% – свыше 2,4 млн.

Эти доходы от всех налоговых агентов и по 3-НДФЛ налоговики сложат и доначислят НДФЛ.

Пример Иванов в 2025 году получил дивиденды 2 000 000 руб. С него удержали НДФЛ по ставке 13% – 260 000 руб. Еще он продал свой автомобиль, налоговая база по НДФЛ — 1 000 000 руб. В декларации 3-НДФЛ он показал этот доход и налог с него по ставке 13% – 130 000 руб. Итого он уплатил НДФЛ: 260 000 + 130 000 = 390 000 руб. ФНС все пересчитала: 2 000 000 + 1 000 000 = 3 000 000 руб. (это больше лимита в 2,4 млн). НДФЛ будет такой: 2 400 000 х 13% + (3 000 000 – 2 400 000) х 15% = 402 000 руб. К доплате по налоговому уведомлению: 402 000 – 390 000 = 12 000 руб.

НДФЛ за 2025 год надо будет доплатить до 01.12.2026.

Новые налоговые базы и ставки НДФЛ с 2025 года мы подробно разбирали тут.