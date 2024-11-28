ФНС напомнила, как исключить риск переквалификации договора ГПХ с самозанятым в трудовой

Доходы, получаемые в рамках трудовых отношений, не признаются объектом налогообложения в рамках специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (НПД) для самозанятых.

ФНС пояснила: самозанятые не могут привлекаться на трудовые функции по договорам гражданско-правового характера. В этом случае есть риск переквалификации таких отношений в трудовые. При этом работодатели не имеют права принуждать работников регистрироваться самозанятыми вместо полноценного трудоустройства.

Также законодательством установлен прямой запрет на работу самозанятых с текущим или бывшим работодателем. После увольнения должно пройти не менее двух лет.

Незаконная налоговая оптимизация может привести к доначислению страховых взносов и НДФЛ, если: инспекторами будут установлены признаки трудовых отношений во взаимодействии самозанятого с заказчиком;

выявлен факт перевода сотрудника в статус самозанятого.

Для контроля и выявления рисков нарушений при применении НПД налоговики используют следующие параметры:

характер, объем и периодичность выплат самозанятым;

доля доходов, полученных от конкретной организации в общей массе доходов самозанятого;

предыдущие места работы самозанятых;

связи текущих заказчиков самозанятых с их предыдущими работодателями;

и др.

Взаимоотношения организации с самозанятыми оцениваются комплексно с применением риск-ориентированного подхода. Соответствие компании указанным критериям может стать основанием для налогового контроля.

ФНС рекомендует компаниям при взаимодействии с самозанятыми проявлять должную осмотрительность и самостоятельно изучать возможные риски.

Некоторые признаки трудовых отношений определены постановлением Пленума Верховного Суда от 29.05.2018 № 15. Среди них, в частности, выполнение трудовой функции под контролем работодателя, подчинение правилам трудового распорядка, обеспечение работодателем условий труда, а также стабильный характер отношений, подчиненность и зависимость труда, выполнение работы по определенной специальности и т. д.

ФНС указала, что наличие указанных признаков во взаимоотношениях самозанятого с заказчиком может свидетельствовать о незаконной налоговой оптимизации.