ЕЭК предложила создать международную платформу занятости

Министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бахыт Султанов, выступая на 115-ом заседании Совета Международной организации по миграции (МОМ) в Женеве, предложил создать международную платформу занятости.

По словам министра ЕЭК, такая платформа могла бы аккумулировать информацию о вакансиях и условиях труда.

«Внедрение цифровых технологий в регулирование миграционных процессов – ключ к обеспечению законности трудоустройства и пребывания мигрантов в стране. Цифровизация упрощает доступ к услугам, снижает издержки на поиск работы и соискателей, упорядочивает миграционные процессы», – отметил Султанов.

Он рассказал об особенностях регулирования миграционных процессов в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также о работе ЕЭК по развитию единого рынка труда в ЕАЭС c использованием цифровых технологий. «Комиссия работает со странами ЕАЭС над расширением возможностей трудящихся-мигрантов получать доступ к государственным услугам в стране пребывания в электронной форме», – подчеркнул Султанов.

По словам Султанова, на глобальном рынке труда растет потребность в квалифицированных кадрах, и ЕЭК готова поделиться своим опытом в регулировании потоков квалифицированной рабочей силы, включая разработку и внедрение механизмов формирования общего перечня востребованных профессий, сближение требований к квалификациям и развитие платформ навыков и квалификаций.

ЕЭК взаимодействует с МОМ на основе Меморандума о сотрудничестве от 12 апреля 2013 года. Сейчас стороны работают над его обновлением. Кроме того, ЕЭК и МОМ недавно приступили к разработке пилотного проекта по повышению финансовой грамотности трудящихся мигрантов в ЕАЭС.