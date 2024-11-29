Почему с родственниками можно и нужно работать? Смотрите в новом интервью

В новом выпуске «Тот еще разговор» интервью с Андреем Жильцовым – основателем и руководителем компании «Мультибухгалтер» и бухгалтерской компании «СБК «Профит». Предприниматель поделился историей как можно построить бизнес без маркетинга, ну или почти без. Развеял мифы, что работать с родственниками нельзя.

В этом видео вы узнаете можно ли не масштабировать бизнес, но при этом получать удовольствие от работы. Зачем нужно было создать собственный софт, а не использовать имеющиеся решения. И как жена может предсказать будущее рынка бухгалтерских услуг, помочь бизнесу выйти на новые рынки, а бывший работодатель стал первым клиентом.

Видео доступно на Ютубе, а текстовая версия лежит в блоге «Тот еще разговор».

Каждый четверг Борис Мальцев (его телеграм-канал https://t.me/totklerk) основатель «Клерка» и фаундер компании «НДФЛка» Михаил Лапушинский проводят встречи с предпринимателями в краснодарском офисе «Клерка».

Хотите стать гостем следующего ТоТ еще разговор, пишите Светлане. Подписывайтесь на телеграм-канал проекта: https://t.me/totrazgovor. Там есть календарь встреч.