Мультибухгалтер Андрей Жильцов: Бухгалтерия – это эмоция

Борис Мальцев, Андрей Жильцов, Михаил Лапушинский / Фото Евгений Резник

Михаил: Ты же понимаешь, что он включит маркетинг, когда маржинальность у него провалится, когда выйдет конкурент и будет масштабироваться через 1С, тогда он заведет маркетинг.

Андрей: Нет, 1С давно старается масштабироваться. У них уже давно есть отдельный продукт 1С аутсорсинг. Этим пробовал заниматься «Актион», “Мое Дело” и я бы не сказал, что те фирмы, которые купили именно франшизу 1С прям выстрелили. В «Актионе» агрессивный отдел маркетинга, но выручка при этом что-то около 1 млн 250 тыс. рублей, я могу немного ошибаться, но это при агрессивном маркетинге. Они когда выходили на рынок дарили телефон, где было уже установлено их приложение, главное, чтобы компания стала их клиентом, но это не сработало.

Мое Дело показывает хороший маркетинг, но там еще заметно и развитие системы вне учетных систем. Когда они начинали, они пилили бухгалтерию, изначально это была онлайн-система, где каждый предприниматель сможет вести учет самостоятельно. И когда я это впервые увидел, мне идеологически показалось такое решение не очень правильным. И выстрелили они, когда превратили компанию в классический аутсорсинг.

Михаил: Так “Мое Дело” делает все тоже самое, что и ты?

Андрей: Да

Михаил: И при этом они масштабируются уже 5 лет и их выручка растет и сейчас уже под 1 млрд рублей. Не боишься ли ты что “Мое Дело” и твоих клиентов со временем заберет?

Андрей: Нет, вот теперь смотри, во-первых фирмы сейчас не отъедают друг у друга клиентов, у всех разные типы клиентов и их очень много. Мои клиенты не пойдут в “Мое Дело”, хотя клиенты “Моего Дела” иногда приходят к нам.

Михаил: А почему?

Андрей: Когда к нам попадаешь, ты попадаешь в заботливые руки, тебя ведут, у тебя есть бухгалтер, который тебя ведет и ты это чувствуешь, именно то, что все процессы отлажены и о тебе проявляют заботу. Наши бухгалтеры всегда думают о клиентах, если у него большая сумма налогов, то они будут переживать и думать “а как я ему сейчас об этом скажу, а вдруг клиент расстроится”?

Борис: Я хочу в защиту твоего отдела маркетинга сказать, что я изучал его. Во-первых, у тебя есть блог на Клерке.

Андрей: Но это не блог «Профита». Мы сейчас меняем сайт. Если говорить о маркетинговых планах, то сейчас мы хотим полностью изменить нашу интернет-презентацию и после этого я начну думать как мы будем масштабироваться на другие регионы. Это планы на следующий год. Далее, я думаю над тем, чтобы сделать блог на Клерке не Мультибухгалетра, а Профита, потому что когда мы продвигали Мультибухгалтер и я писал в блоге на темы для бизнеса, то к нам пришло много клиентов на бухгалтерский аутсорсинг.

Михаил: Как тогда масштабироваться? Надо развивать Мультибухгалтер как отдельную платформу и повышать цены? Или масштабировать «Профит» и набирать больше сотрудников и масштабировать услуги по всей России, делать аналог «Моего Дела», но на своей платформе? Как ты это видишь?

Андрей: Я думаю, что прежде всего нужно развивать “Профит” и продвигать услуги аутсорсинга и это та магистраль, по которой мы идем. И накладывать на него инструменты маркетинга и другие темы, которые позволят сделать большой скачок в росте. Но это не отрицает того, что мы и сейчас работаем комфортно, нам нравится наша жизнь и то, что мы делаем. То что касается Мультибухгалетра, я не вижу сейчас способов и инструментов, чтобы обеспечить ему большой скачок, но мы об этом думаем и возможно там будут другие решения.

Сейчас у нас есть еще один продукт с которым мы планируем скоро выходить на рынок. Этот продукт связан с тем, что мы даем хостинг для 1С, онлайн облако для бухгалтерских фирм. То есть мы выходим с готовым решением для бухгалтерских фирм по IT-аутсорсингу. То есть это облако, наша разработка-конфигуратор 1С, который управляет всеми базами 1С. Представьте, у нас порядка 2000 баз 1С, для их управления у есть единый интерфейс и если мне нужно найти какую-то базу, я просто захожу в этот интерфейс, могу ей управлять, архивировать и т.п. На этой разработке мы сами работаем и к ней у нас прикручен Мультибухгалтер, там есть связка выгрузки и, в том числе, 1С-отчетность, очень хороший инструмент, который подвязан через Мультибухгалтера в эту разработку. Это совершенно другой продукт с другой маржинальностью. Сейчас он у нас уже готов, мы находимся на стадии лендинга и мы его готовы запускать.

Михаил: Это аналог 1С-фреш?

Андрей: Не совсем, 1С-фреш – это аренда. Представьте, есть бухгалтерская фирма, если она не арендует все свои базы, то их где-то надо хранить, можно поставить сервер-комп за 1 млн рублей у себя в офисе, а можно арендовать облако. И тут есть еще масса сопутствующих проблем, именно айтишных, как все это организовать, чтобы ничего не потерялось, чтобы никто это не хакнул, чтобы все вовремя заархивировать, чтобы ты мог управлять этой базой и получать информацию о своих клиентах из этих баз.

Борис: Калуга Астрал же выстрелила только за счет того, что 1С в нее вложились.

Андрей: Согласен. Но здесь важно понять, что мы бухгалтерская фирма и не являемся учетной программой. 1С – монополист на этом рынке и владеет, в том числе бухгалтерскими компаниями. В нас пока никто не вкладывался, но если такое предложение поступит, мы его будем рассматривать.

Борис: Если зафиналить эту часть, то можно сказать, что если ты начнешь строить маркетинг, то это явный буст для компании. А еще добавить в компанию стратегическое планирование, это и моя боль тоже, чтобы думать не на квартал вперед, а на год или два.