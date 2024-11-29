У ФНС появился сервис для создания машиночитаемых договоров

Компании, у которых нет своих информационных систем, смогут работать с электронными документами через сервис от ФНС.

На сайте ФНС теперь можно создать электронный договор в машиночитаемом виде. Пока что пользователи могут сформировать его в формате PDF/A-3, но в дальнейшем обещают расширить возможности сервиса.

Для создания электронного документа нужно перейти в раздел «Электронный документооборот» — «Сервис создания документов в электронной форме в машиночитаемом виде» и выбрать его параметры: договор, оферта, протокол разногласий или дополнительное соглашение. Затем заполнить нужные поля.

«Сервис дает возможность работать с электронными документами даже тем компаниям, у которых нет своих информационных систем», — сказано на сайте ФНС.

В первом квартале 2025 года у пользователей появится возможность создавать в электронном виде счета-фактуры и универсальные передаточные документы. Их можно заверять мобильной подписью.

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