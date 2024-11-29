Малые технологические компании получат гранты от Правительства

Минэкономразвития подвело итоги конкурса «Старт-Взлет», направленного на поддержку предпринимателей при создании малых технологических компаний (МТК). Победители получат по 3 млн рублей.

Конкурс проводит Фонд содействия инновациям совместно с Минэк в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO». Для создания МТК победители получат гранты в размере 3 млн рублей, сообщил первый замминистра экономического развития Максим Колесников.

Конкурс «Старт-Взлет» ориентирован на поддержку физлиц при создании технологических компаний для разработки и освоения производства новой продукции, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических исследований, имеющих потенциал коммерциализации.

«В рамках поставленной Президентом Российской Федерации задачи по достижению технологического лидерства Правительство продолжает стимулировать реализацию отечественных НИОКР и способствовать выпуску наукоемкой продукции. Так, по итогам конкурса “Старт-Взлет” финансирование получат заявки из 14 регионов. По условиям конкурса победитель должен будет зарегистрировать новое юридическое лицо и сможет создать прототип своей продукции, а затем перейти к ее коммерческой реализации», — сказал Колесников.

Отбор проходил по 6 тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика.

Поддержанные проекты охватывают различные направления — от нефтедобычи и агропромышленности до микроэлектроники и аддитивной печати. Наибольшее число разработок посвящено созданию новых приборов и технологий.