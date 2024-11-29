Мошенники звонят в WhatsApp под видом сотрудников ЖКХ

Пользователи мессенджера WhatsApp столкнулись с новыми видом мошенничества. Их заставляют установить программу для проверки платежей, которая на самом деле может управлять смартфоном и получать личные данные.

Специалисты банка ВТБ предупредили о росте мошеннической активности в мессенджере WhatsApp. Злоумышленники под видом сотрудников ЖКХ, поликлиник и других организаций просят установить приложение для проверки платежей, но на самом деле это вирус, который может получить контроль над данными пользователя.

Мошенники звонят по видеосвязи, рассказывают о технических проблемах с оплатой и доступом к информационным ресурсам, просят включить демонстрацию экрана и скачать фейковое приложение. Его интерфейс имитирует дизайн официального сервиса, но там скрывается вирус SpyMax.

«Обман, замаскированный под помощь, может обернуться серьезными финансовыми проблемами. Пока экран вашего телефона заблокирован, хакеры могут делать с его содержимым все, что угодно – в том числе взламывать ваши личные кабинеты на госсервисах и выводить деньги из банковских приложений», — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

Он также напомнил, что ни одна официальная организация не будет запрашивать демонстрацию экрана, а также установку приложений и передачу паролей. О любых подозрительных звонках лучше сообщить в компанию, сотрудниками которой представлялись мошенники.