Трудовое право

Плохое обслуживание и невкусная еда – не повод для увольнения сотрудников кафе

Посетитель кафе написал жалобу на плохие качество обслуживания и качество блюд. По этой причине администратора кафе увольняют. Но так делать нельзя.

Разъяснение дает Роструд в письме от 17.10.2024 № ПГ/20169-6-1.

Дисциплинарные взыскания могут быть в виде замечания, выговора или увольнения, в том числе за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей.

К таким нарушениям относятся:

  • прогул;

  • появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

  • разглашения охраняемой законом тайны;

  • хищение на работе;

  • нарушение требований охраны труда с тяжкими последствиями.

В описанной ситуации (жалоба посетителя) основания для применения дисциплинарного взыскания в виде увольнения отсутствуют.

Если сотрудника уволили, он может оспорить это увольнение в суде.

Дмитрий Желнин
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