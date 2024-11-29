Плохое обслуживание и невкусная еда – не повод для увольнения сотрудников кафе

Разъяснение дает Роструд в письме от 17.10.2024 № ПГ/20169-6-1.
Дисциплинарные взыскания могут быть в виде замечания, выговора или увольнения, в том числе за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей.
К таким нарушениям относятся:
прогул;
появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
разглашения охраняемой законом тайны;
хищение на работе;
нарушение требований охраны труда с тяжкими последствиями.
В описанной ситуации (жалоба посетителя) основания для применения дисциплинарного взыскания в виде увольнения отсутствуют.
Если сотрудника уволили, он может оспорить это увольнение в суде.
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