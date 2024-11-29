Майнеры не смогут применять специальные режимы налогообложения

Физлица будут платить НДФЛ с доходов от майнинга по прогрессивной шкале, но для налога с продажи цифровой валюты будет две ставки — 13% и 15%. Компании и ИП, которые занимаются криптовалютами, обложат налогом на прибыль. Они не могут применять спецрежимы.

Владимир Путин подписал закон от 29.11.2024 № 418-ФЗ о налогообложении цифровой валюты. Она получит статус имущества: компании будут платить с операций налог на прибыль, а физлица — НДФЛ.

Майнинг и продажа цифровой валюты не облагаются НДС, поскольку их оборот запрещен на территории страны. Использовать как средство платежа криптовалюту можно только во внешнеэкономических расчетах.

В части НДФЛ добытую криптовалюту отнесут к доходам в натуральной форме: то есть она будет считаться не денежными средствами, а товарами или услугами. Стоимость крипты определят по рыночным котировкам. С доходов от майнинга нужно уплачивать НДФЛ по прогрессивной шкале, но с учетом налоговых вычетов на расходы, которые связаны с добычей цифровой валюты.

Для доходов от продажи криптовалюты будут действовать две ставки НДФЛ: 13% — если доход в пределах 2,4 млн рублей, и 15% — при превышении лимита.

Компании, которые занимаются майнингом, будут платить налог на прибыль. С 2025 года его ставка вырастет до 25%.

УСН, АУСН и ЕСХН нельзя применять тем организациям и ИП, которые добывают или продают криптовалюту. Также майнингом запрещено заниматься на ПСН и плательщикам налога на профессиональный доход.

Закон вступил в силу с 29 ноября 2024 года (за исключением отдельных положений).